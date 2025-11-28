“L’uccisione di Sara Campanella sorprende tutti, perché l’assassino non era l’ex fidanzato o l’ex compagno, ma uno sconosciuto che aveva deciso che un ‘no’ doveva diventare un ‘sì’. La violenza contro le donne oggi si nasconde in comportamenti che la narrazione comune fatica a decifrare. Segnali psicologici, relazionali, emozioni distorte che soltanto i professionisti riescono a decifrare. Per questo, come ha sottolineato la mamma di Sara, oltre alle famiglie, alle scuole e agli oratori, oggi bisogna investire sulla salute mentale, perchè prevenire il disagio psichico può diventare l’unica e la più rapida arma da mettere in campo per affrontare il problema dei femminicidi”. Lo ha detto Marianna Caronia, deputato regionale di Noi Moderati, presidente della commissione Biblioteca dell’Ars, che ha promosso il convegno “Oltre il cliché: come riconoscere e prevenire il nemico invisibile. Nuove forme, stesse radici nella violenza di genere”, che si è svolto oggi pomeriggio a Palazzo Reale, alla presenza di Maria Concetta Zaccaria, mamma di Sara Campanella e presidente dell’associazione intitolata alla figlia, la studentessa di Misilmeri del corso di laurea triennale in Tecniche di laboratorio biomedico dell’Università di Messina, uccisa il 31 marzo scorso dal collega Stefano Argentino.
Femminicidi, Caronia: “Bisogna investire sulla prevenzione del disagio psichico”
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Cinque lavoratori in nero in una cooperativa, denunciati due imprenditori
Cinque lavoratori in nero su 18 presenti. E’ quanto hanno scoperto i carabinieri in una cooperativa di Scordia nel Catanese durante una serie di...
Incendiate tre auto della Guardia di Finanza a Modica
Un incendio probabilmente doloso ha distrutto nella notte tre auto civetta della Guardia di finanza di Modica, nel Ragusano, parcheggiate nell’area della caserma. Un...
Concorso ATA: Rizza (Flc Cgil Sicilia), in 7.000 spostati da una parte all’altra della...
"È insensato, oltre che ingiusto, far spostare i quasi 7.000 lavoratori ATA della Sicilia nelle sedi d’esame più lontane, rispetto alle sedi di...
Morto operaio caduto da impalcatura
E’ morto l’operaio di Belmonte Mezzagno vittima tre giorni fa di un incidente sul lavoro al Policlinico di Palermo. Giuseppe Salvatore La Rosa, 60...
Campobello di Licata, il PD lancia “Segnala Campobello” e in poche settimane raccoglie 70...
Viviamo nell’era degli smartphone: con un telefono paghiamo il caffè, lavoriamo da casa, parliamo in videochiamata con chi sta dall’altra parte del pianeta. Eppure,...
Lega, Massimiliano Rosselli è stato nominato Coordinatore Germania
Il dott. Massimiliano Rosselli è stato nominato Coordinatore Germania e Responsabile regionale italiani all’estero Lega Salvini Premier. L’incarico prevederà l’organizzazione della struttura politica del partito...
Prime lauree in Infermieristica ad Agrigento, 30 nuovi professionisti per il territorio
Il Polo Territoriale Universitario di Agrigento ha ospitato la prima sessione di laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di Palermo, “segnando un momento di...