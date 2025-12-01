La cittadina di Campobello di Licata in festa in onore dell’Immacolata Concezione. La presenza dell’arcivescovo mons. Alessandro Damiano “”impreziosisce”” i festeggiamenti. Dopo la “”Giornata della famiglia”” di ieri (Domenica), condita – fra l’altro – dalla celebrazione della santa messa nella chiesa di Gesù e Maria, Lunedi 1 dicembre, nel contesto della “Giornata della Carità”, con raccolta di offerte e generi alimentari per i poveri, alle ore 17, rosario guidato dalla Pro Sanctitate e novena; alle ore 17,30, Santa Messa, presieduta da Sua Eccellenza Mons. Alessandro Damiano, Arcivescovo di Agrigento.I festeggiamenti saranno ricchi di appuntamenti, l’8 dicembre calerà il sipario con la Messa cittadina e la processione.

Il programma annovera segmenti spirituali, iniziative di solidarietà, preghiera comunitaria e celebrazioni liturgiche. La festa è organizzata dall’Unità pastorale “”Sacra famiglia”” – Chiesa di Gesù e Maria, i cui sacerdoti sono don Augustino Mgovano e padre Marco Damanti.

Giovanni Blanda