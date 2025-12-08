E’ una delle feste religiose più antiche di Campobello di Licata. Sono i festeggiamenti in onore dell’Immacolata Concezione, animati dalla Chiesa Gesù e Maria, il tempio religioso più antico della cittadina agrigentina. Il programma è stato ed è ricco di celebrazioni, preghiera, solidarietà e tradizioni popolari. Lunedi 8 Dicembre, nella Chiesa Gesù e Maria, in mattinata, alle ore 09,30 e alle 10,30, Sante Messe. In serata, alle ore 18, Liturgia eucaristica presieduta da don Giuseppe Costanza, arciprete, e, a seguire, la solenne processione per le vie cittadine, con la presenza delle autorità civili e militari locali. Prima di entrare il simulacro in chiesa, atto di affidamento della città alla Vergine Immacolata. Nel pomeriggio non ci saranno Sante Messe nelle varie parrocchie. Ha dato l’impulso alla ricorrenza festiva l’Unità pastorale ‘’Sacra Famiglia’’- Chiesa Gesù e Maria, animata da due preti dinamici: don Marco Damanti e padre Augustino Mgovano.

Giovanni Blanda