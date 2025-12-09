Si sono intrufolati in casa di un’anziana e, dopo averla immobilizzata sul letto, hanno cercato dappertutto soldi e preziosi da portare via. Paura a Ribera per una tentata rapina ai danni di una signora di 89 anni. Ad entrare in azione, in un appartamento in via Regina Margherita, tre banditi: due donne e un uomo. I balordi hanno immobilizzata l’anziana nel tentativo poi di trovare quanto di prezioso.

Dopo aver frugato in armadi e cassetti sono però fuggiti a mani vuote. La proprietaria è riuscita a chiamare aiuto e in breve tempo sono intervenuti i carabinieri. I banditi avrebbero anche strattonato e aggredito l’anziana per costringerla a consegnare i soldi. Al via le indagini per risalire all’identità dei tre malviventi.