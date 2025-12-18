Stabilizzazione per trentacinque assistenti tecnici informatici questa mattina presso la Cittadella della Salute di Agrigento. In un clima festoso, i neoassunti sono stati ricevuti presso la sala riunioni della direzione strategica dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento dal direttore generale, Giuseppe Capodieci, e dal direttore sanitario Raffaele Elia per la formale sottoscrizione dei contratti con la quale escono dal precariato. Se, da un lato, il provvedimento di stabilizzazione permette di rafforzare l’azione amministrativa dell’Azienda garantendo la continuità del processo di modernizzazione dei sistemi informatici già in atto, dall’altro giunge a dare serenità ai trentacinque dipendenti ed alle loro famiglie.
