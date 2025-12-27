Le strade del centro storico di San Cataldo tornano a riempirsi di musica con l’arrivo della Tinto Brass Street Band in programma oggi 27 dicembre 2025, a partire dalle ore 19:00. La Band, conosciuta per il suo mix di swing e blues, pronta a guidare la serata e a portare nel centro cittadino un’esibizione dal vivo ispirata alla tradizione di Natale.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di San Cataldo e dalla Provincia Regionale di Caltanissetta, si inserisce in un percorso di animazione del centro urbano e punta a offrire a residenti e visitatori un appuntamento capace di unire spettacolo e partecipazione. Il passaggio della band darà forma a un itinerario musicale, con performance dinamiche e un’impronta visiva riconoscibile grazie anche ai caratteristici abiti vintage dei musicisti.