

Il Comune ha approvato l’avviso pubblico per la concessione di contributi economici per il trasporto scolastico in favore delle famiglie di studenti con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, anche aventi sede fuori dal territorio del Comune di Campobello di Licata. Le istanze, scaricabili anche dal sito del Comune, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 30 gennaio 2026 secondo una delle seguenti modalità: direttamente al protocollo del Comune di Campobello di Licata, sito in Piazza XX Settembre dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12; tramite posta elettronica pec; all’indirizzoprotocollo@legal.comune.campobellodilicata.ag.it, specificando nell’oggetto: “Istanza di concessione contributo economico per il trasporto scolastico di studenti con disabilità Anno 2025”.

Giovanni Blanda