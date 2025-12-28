

Atto comunale (determina) sull’ impegno di spesa e attivazione di una procedura, mediante trattativa diretta sul Mepa (“Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione)-Consip, per la fornitura e installazione di foto-trappole pe il sistema di videosorveglianza fissa nel territorio comunale, nonché lo spostamento dei monitor e del pc della videosorveglianza. L’affidamento alla ditta “Pro. I. El. T” di Iannello Calogero, per euro 11.224.

Documento trasmesso a sindaco, segretario comunale, ufficio contratti e aree interessate.

Giovanni Blanda