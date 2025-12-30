Tre poltrone letto saranno donate dal Club delle Mamme “Pina Tricoli Livatino” al reparto di pediatria dell’ospedale Barone Lombardo di Canicattì. La decisione è stata presa dopo che le socie hanno constato che erano necessarie soprattutto per i genitori che devono assistere i figli. Da qui la decisione di acquistarle e donarle al reparto. Domani alle 16 in ospedale si terrà la cerimonia di consegna. Oltre alla presidente del Club delle Mamme Rosetta Carlino parteciperanno diverse socie dello storico club canicattinese.


