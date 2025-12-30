L’ente avvisa i beneficiari a presentare richiesta, indirizzata all’Ufficio Servizi Sociali, di rilascio dell’attestazione, al fine dell’erogazione di un contributo, presso il protocollo generale dell’Ente, sito in Piazza XX Settembre n. 1 . Per agevolare i richiedenti è stato predisposto un modulo, scaricabile dal sito istituzionale, sezione avvisi e reperibile anche presso la portineria dell’Ente. Secondo le istruzioni dettate dalla Regione, il Comune rilascerà: attestazione relativa alla realizzazione dell’attività socialmente utile prevista dalla legge regionale del 30 gennaio 2025; ovvero attestazione dell’impossibilità di adibire l’interessato ad attività socialmente utili per ragioni di carattere psicofisico; ovvero attestazione di mancata attivazione di progetti di attività socialmente utili.
Giovanni Blanda
Comune di Campobello di Licata solidale
