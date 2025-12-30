La guerra dell’acqua diventa battaglia politica dopo il referto della Corte dei Conti ché da destra si sottolinea arrivare proprio a ridosso della riforma che riguarda in giudici contabili.

La Regione crea l’emergenza per poi affrontarla

“Prima la relazione impietosa della Corte dei Conti, poi l’ennesima azione improvvisata per tamponare le falle. Quanto sta avvenendo in Sicilia sull’emergenza idrica è di straordinaria gravità” dice Michele Catanzaro, Capogruppo all’Ars del Pd, commentando la critica della Corte dei Conti alla gestione dell’emergenza idrica e le nuove risorse destinate ai tre dissalatori siciliani realizzati di recente.

“La magistratura contabile – dice Catanzaro – certifica ciò che denunciamo da anni: la gestione regionale dell’acqua e dei dissalatori è stata caotica, priva di programmazione e fondata sull’improvvisazione. Non si tratta più di opinioni, ma di fatti messi nero su bianco da un organo terzo e autorevole. L’ulteriore finanziamento destinato ai tre dissalatori non è un segnale di efficienza, ma la prova evidente che sono stati commessi errori pesanti, che gli impianti non sono stati progettati né gestiti con criteri adeguati e che la Regione ha rincorso l’emergenza senza mai affrontarne le cause strutturali”.

Il Pd all’attacco del governo

“Da tempo – continua Catanzaro – sosteniamo che questo governo non sia in grado di garantire un futuro alle nuove generazioni. La Corte dei Conti, con il suo giudizio, dimostra che avevamo ragione: nessuna programmazione, nessuna capacità di prevenzione, nessuna gestione moderna del servizio idrico. È lo stesso schema che vediamo nella sanità, dove si continua a tamponare senza risolvere nulla in modo definitivo”. Per Catanzaro, “la gestione dell’acqua, bene primario e diritto fondamentale, avrebbe richiesto serietà, competenza e lungimiranza. Invece la Sicilia si ritrova con impianti insufficienti, interventi tardivi e una governance che procede a tentoni. È un fallimento politico evidente”.

“E’ chiaro che questo governo regionale – conclude Catanzaro – ha esaurito ogni credibilità. Siamo certi che anche i siciliani, di fronte a questa certificazione ufficiale, abbiano ormai compreso che così non si può andare avanti. La Sicilia merita un governo che costruisca soluzioni, non che rincorra disastri annunciati”.

La risposta di Forza Italia, “il caos lo avete creato voi”

“Mi spiace fare notare al collega Catanzaro che quando parla di anni di caos e improvvisazione, sembra avere la memoria corta o fare finta di ignorare i cinque di Governo Crocetta e gran parte della legislatura Lombardo; entrambe e esperienze politiche fortemente sostenute dal suo partito. È da lì che la Sicilia e il governo Schifani hanno ereditato questa emergenza.” replica Stefano Pellegrino, capogruppo di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana.

“Per questo l’impegno del Presidente Schifani e di questa maggioranza è stato fin dal primo giorno proprio quello di porre fine a quell’era di gestione senza programmazione e improvvisata. Certamente con interventi di emergenza ma soprattutto con progetti di medio-lungo periodo, senza ricorrere ad un solo strumento ma dotando tutti i territori delle infrastrutture necessarie. La strada è certamente lunga e piena di ostacoli creati dalla malagestione del passato, ma la direzione è finalmente cambiata”.