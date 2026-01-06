“”Un appuntamento speciale per i nostri bambini!””

Il Sindaco Vito Terrana: “”L’Amministrazione Comunale è felice di invitare tutti i bambini e le loro famiglie a un meraviglioso evento di spettacolo, magia e animazione. Appuntamento martedì 6 gennaio, dalle ore 11 alle ore 13, in Piazza XX Settembre, a Campobello di Licata.

Durante la mattinata i più piccoli potranno divertirsi con: spettacolo di magia, i personaggi di Frozen e la presenza speciale di Babbo Natale.

Un momento di gioia, sorrisi e condivisione pensato per regalare ai bambini una giornata indimenticabile e vivere insieme la magia dell’Epifania.

Vi aspettiamo numerosi!”.

Giovanni Blanda