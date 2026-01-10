

Il Sindaco Salvatore Pitrola dichiara: “”Un risultato che ci riempie di orgoglio e che racconta quanto questo evento sia ormai molto più di una festa: è identità, progetto, visione.

Insieme al nostro Prof. Francesco Monterosso, le studentesse e gli studenti hanno rielaborato insieme all’assessore Carlisi, linguaggi e immagini, lavorando sulla comunicazione visiva del Carnevale per rafforzarne il messaggio e proiettarlo nel futuro, senza mai perdere il legame profondo con le sue radici storiche e popolari””.

“”Vedere Ravanusa diventare oggetto di studio, confronto e sperimentazione creativa in un contesto universitario – prosegue -, è la dimostrazione che la tradizione può evolversi, parlare ai giovani e diventare motore culturale.

Continuiamo a credere in un Carnevale che cresce, innova e rappresenta la nostra comunità con orgoglio””.

Giovanni Blanda