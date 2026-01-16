Avrebbe svolto il servizio di noleggio con conducente, trasportando pendolari residenti in altri comuni della provincia, pur non avendo alcun tipo di autorizzazione per farlo.

È quanto scoperto dagli agenti della polizia locale di Agrigento in un controllo eseguito alla periferia della Città dei templi. A finire nei guai l’autista del minivan, originario di Favara. Nei confronti dell’uomo è scattata una sanzione amministrativa, il sequestro del veicolo ai fini della confisca e la sospensione della patente.