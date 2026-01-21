Incessanti gli sforzi della Polizia di Stato al fine di garantire sicurezza su strada specie in costanza di condizioni meteo avverse. In un’ottica di prevenzione si innestano, in particolare, i serrati servizi della Polizia Stradale, che lo scorso fine settimana hanno interessato le strade di Agrigento, eseguiti unitamente al personale sanitario della Questura di Agrigento.

Detti controlli si inseriscono in un programma di prevenzione del fenomeno dell’incidentalità, che ha come causa principale, oltre l’eccesso di velocità, anche la violazione di norme comportamentali previste dal Codice della Strada. Nello specifico il personale in forza alla Sezione Polizia Stradale di Agrigento e ai Distaccamenti di Canicattì e Sciacca unitamente agli Infermieri in forza all’Uff. Sanitario, hanno svolto il servizio riuscendo ad intercettare quei soggetti che alla guida avrebbero, versando in condizioni di alterazione, potuto ledere l’altrui e la propria incolumità.

Nel complesso e nella sola serata dello scorso sabato sono state controllate 70 persone, elevate 15 sanzioni al Codice della Strada, di cui 2 per guida in stato di ebbrezza e denunciata all’A.G. una persona per la medesima violazione. Oltre alle infrazioni menzionate, grazie al lavoro sinergico e all’intuizione degli operatori del Distaccamento di Canicattì e dell’Ufficio Sanitario, è stato altresì deferito all’A.G. un giovane per guida sotto l’effetto di sostanze psicotrope.