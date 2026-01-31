La Polizia di Stato ha arrestato un pregiudicato di 46 anni di Biancavilla che, nei giorni scorsi, ha aggredito due poliziotti che lo avevano fermato per un controllo di routine. L’uomo, nonostante l’allerta meteo, era partito da Biancavilla per raggiungere a Catania con l’obiettivo di trascorrere una serata in compagnia del genero. Nei pressi di viale Della Regione, i poliziotti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura hanno notato l’auto ferma con a bordo il 46enne e, quindi, insospettiti, hanno proceduto al controllo. Sin da subito, il pregiudicato è apparso particolarmente agitato. Non appena i poliziotti si sono avvicinati per chiedere i documenti, il pregiudicato ha iniziato a farfugliare nei loro confronti insulti e offese per poi sostenere di non avere alcun documento con sé, fornendo un nominativo che, dai successivi accertamenti, si è rivelato falso. Insofferente alle verifiche, il 46enne è andato in escandescenza, assumendo un atteggiamento intimidatorio fino al punto di minacciare di morte i due poliziotti che stavano svolgendo il loro lavoro. In pochi istanti, dalle parole è passato alle mani, scagliandosi fisicamente contro i due agenti, aggredendoli con schiaffi e pugni. Nonostante tutto, i poliziotti sono riusciti a riportare la situazione alla calma, bloccando il 46enne che è stato accompagnato nell’auto di servizio. L’uomo ha continuato con il suo comportamento spavaldo, colpendo la volante con alcuni calci, danneggiandola.

Per questa ragione, il46enne, con svariati precedenti per gravi reati contro il patrimonio, è stato arrestato in flagranza per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e, contestualmente, è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale e dichiarazione di false generalità, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Informato il PM di turno, il biancavillese è stato posto agli arresti domiciliari nella sua abitazione, in attesa di essere giudicato per direttissima.