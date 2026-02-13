“Le ragioni del Sì”. E’ il tema dell’incontro che si terrà oggi, al Palazzo Lombardo, a partire dale 17, a Canicattì. L’iniziativa organizzata da Fratelli d’Italia.

Parteciperanno i consiglieri e i dirigenti comunali e provinciali del partito. Alla fine del momento ai presenti sarà distribuito materiale informativo.

Diversi gli interventi in programma.

Chiuderà i lavori l’assessora regionale al Territorio e Ambiente, Giusi Savarino e il commissario regionale di FdI, Luca Sbardella.

Introduce e modera: Giancarlo Granata.