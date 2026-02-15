“Accolgo con profonda gratitudine la nomina a Delegata Regionale Sindacale Sinalp – Sicilia, Rete Antiviolenza “Zero Molestie” Sinalp, conferitami dal Segretario Regionale Sinalp, Dott. Andrea Monteleone in qualità di Presidente e dalla Responsabile Regionale Natasha Pisana, ai quali rivolgo il mio sentito ringraziamento per la fiducia accordatami, assieme ad altre delegate, afferma l’ins.Maria Rita Bonetta.

“La prevenzione e il contrasto alla violenza di genere rappresentano una priorità civile e sociale che impone un impegno costante, strutturato e condiviso. Nel corso degli anni, sia come docente sia come Presidente dell’associazione FIDAPA nel biennio 2023-2025, ho promosso iniziative volte a sensibilizzare il territorio e a mantenere alta l’attenzione su una problematica che continua a manifestarsi con dati allarmanti e che richiede risposte concrete e coordinate.

Ritengo fondamentale rafforzare la sinergia tra organizzazioni sindacali, associazioni, amministrazioni comunali e istituzioni scolastiche, nella consapevolezza che l’educazione al rispetto, alla parità e alla legalità debba iniziare sin dai percorsi formativi. È attraverso la cultura, la formazione e il dialogo interistituzionale che si può costruire una società fondata sulla dignità della persona e sulla piena tutela dei diritti.

La nomina ricevuta rappresenta per me un incarico di responsabilità che intendo onorare con dedizione, rigore e spirito di servizio, contribuendo al consolidamento della Rete Antiviolenza “Zero Molestie” quale presidio attivo sul territorio e punto di riferimento per la prevenzione, l’ascolto e il sostegno.

Con rinnovato impegno, opererò affinché le azioni intraprese si traducano in interventi efficaci e duraturi, nella ferma convinzione che la lotta contro ogni forma di violenza sia una responsabilità collettiva e una imprescindibile esigenza democratica.”