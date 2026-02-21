Sarà il prestigioso scenario del Castello Chiaramonte ad ospitare, venerdì 27 febbraio 2026 alle ore 18:00, il confronto pubblico sulle ragioni del Sì e del No al Referendum sulla Giustizia.
L’iniziativa è promossa e organizzata dalla Dr.ssa Gera Destro, consigliere comunale del Comune di Naro, con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza un momento di approfondimento e partecipazione su una riforma che incide in maniera significativa sull’assetto del sistema giudiziario italiano.
A rappresentare le ragioni del Sì sarà l’On. Giorgio Mulè, Vice Presidente della Camera dei Deputati e coordinatore nazionale della campagna referendaria per il Sì alla riforma della Giustizia.
A sostenere le ragioni del No interverrà il Sen. Angelo Lauricella, Presidente provinciale A.N.P.I. Agrigento.
L’incontro sarà introdotto dalla Dr.ssa Gera Destro.
Seguiranno i saluti istituzionali del Sindaco di Naro, Prof. Melchiorre Milco Dalacchi, mentre il confronto sarà moderato dall’Avv. Andrea Piazza.
“Il referendum rappresenta uno strumento essenziale di partecipazione democratica. Garantire un confronto pubblico, aperto e rispettoso – dichiara la Dr.ssa Gera Destro – significa mettere i cittadini nelle condizioni di scegliere in modo informato e consapevole.”
L’evento si propone come un momento di dialogo civile e pluralista, nel quale le diverse posizioni potranno confrontarsi nel merito delle questioni, nel pieno rispetto delle istituzioni e dei valori democratici.
Con questa iniziativa, Naro si conferma luogo di confronto democratico e di partecipazione attiva, capace di ospitare un dibattito di alto profilo su temi centrali per il futuro del Paese.
La cittadinanza è invitata a partecipare.