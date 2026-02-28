La Polizia ha denunciato per danneggiamento 5 giovani di 25 e 26 anni che avrebbero partecipato ai tafferugli scoppiati la notte dell’8 febbraio fuori da un discopub di via Cavour a Palermo. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti che hanno utilizzato le immagini registrate dalle telecamere del locale e le dichiarazioni di alcuni testimoni, avrebbero cercato di aggirare e rimuovere le transenne posizionate in un’area esterna e laterale della discoteca e che avrebbero dovuto impedire l’accesso di clienti senza biglietto. Dopo essere stati allontanati, avrebbero scagliato sulle vetrate dell’ingresso una serie di oggetti danneggiando le porte e scatenando il panico tra i clienti.
Danneggiano locale perchè volevano entrare gratis, 5 denunce
