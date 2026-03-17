Il giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Emanuela Caturano, ha disposto l’assoluzione nei confronti di un 21enne di Licata accusato della detenzione di 10 grammi di cocaina, una spada e un machete. La vicenda risale al febbraio dello scorso anno quando il ragazzo venne fermato dalla polizia.

Gli agenti decisero di perquisire un’abitazione di campagna ritenuta nella disponibilità del 21enne e trovarono dieci grammi di cocaina e le due armi vietate. Nel corso del processo, però, non sarebbe emersa la prova che quanto ritrovato fosse riconducibile all’imputato e per questo è stato scagionato. Il pm aveva chiesto la condanna ad un anno di reclusione.