E’ bastato un “colpo d’occhio”, ai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania per notare quell’uomo in auto, fermo all’interno dell’area parcheggio antistante la rotatoria di via Galermo, proprio accanto lo svincolo per la tangenziale.

La presenza dell’uomo a bordo di una Fiat 500, un incensurato catanese 33enne, complice anche l’ora tarda (01.30 circa) ha attirato l’attenzione dell’equipaggio della pattuglia che, quindi, gli si è avvicinato per effettuare un controllo di routine.

Ecco però che, appena il 33enne ha aperto il finestrino dell’autovettura, i Carabinieri hanno immediatamente percepito il caratteristico odore acre della marijuana tanto che quest’ultimo, alle loro intimazioni di procederne alla consegna, ha preferito consegnare loro quattro dosi già confezionate di quella sostanza stupefacente, al sol fine di alleviare futuri guai giudiziari.

L’uomo, però, non aveva fatto i conti con la “diffidenza” dei Carabinieri che, sagacemente, hanno comunque proceduto alla perquisizione così rinvenendo ulteriori tre dosi di cocaina, nascoste nel vano portaoggetti dello sportello lato guida, mentre, in quello del tunnel centrale, hanno scovato un coltello a serramanico della lunghezza di ben 21 centimetri, nonchè un altro ancora di 15 centimetri all’interno del bagagliaio.

Ma non era ancora finita perché il 33enne, oltre ad essere stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, è incappato anche nel sanzionamento conseguente alla sua reiterazione della circolazione su autovettura senza copertura assicurativa, tra l’altro già sottoposta a fermo amministrativo. A seguito di ciò i Carabinieri hanno provveduto a sequestrare l’autovettura, ritirando all’uomo anche la patente di guida.