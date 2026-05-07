Il bottino è ancora da quantificare ma secondo una prima stima dovrebbe essere abbastanza ingente. In azione a Racalmuto la scorsa notte una banda di ladri che con il metodo della spaccata hanno svaligiato la gioielleria Tirone che si trova in via Garibaldi. Per sfondare la vetrata hanno usato un mezzo pesante probabilmente rubato poco prima. Sul posto dopo l’allarme sono arrivati i carabinieri della stazione cittadina ed i colleghi della compagnia di Canicattì. Al vaglio dei militari dell’arma le immagini delle telecamere di sicurezza.Indagini in corso per cercare di identificare i malviventi probabilmente specializzati in questo settore.
Furto con spaccata a gioielleria di Racalmuto
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