ATTENZIONE: nuova truffa WhatsApp sui pedaggi autostradali. La segnalazione arriva dalla Polizia.
Sta circolando un messaggio fraudolento che si spaccia per Autostrade per l’Italia e segnala un falso mancato pagamento del pedaggio.
Il messaggio arriva da un numero estero e invita a cliccare su un link per pagare.
ATTENZIONE: è una truffa! Il link porta a un sito falso per rubare dati personali e bancari.
Come riconoscerla?
Numero con prefisso stranieroo; Toni urgenti o minacciosi; Link sospetti e richiesta di dati sensibili
Cosa fare
Non cliccare sul link. Non inserire dati
Blocca il numero. Verificare solo su canali ufficiali e segnalare subito alla Polizia Postale: https://www.commissariatodips.it
Se per errore avetegià cliccato: contattare subito la banca, vlocca le carte e cambiare le password.