

Restano tutti in carcere i quattro indagati accusati del tentato omicidio di un diciannovenne di Canicattì avvenuto nella notte tra il 19 ed il 20 aprile scorso. Lo ha stabilito il Riesame che ha rigettato le istanze degli avvocati della difesa. I legali avevano chiesto al tribunale della Libert di annullare l’ordinanza disposta dal gip Nicoletta Sciarratta

. Tutti sono indagati di tentato omicidio mentre, per uno di loro, è scattata anche la contestazione di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.