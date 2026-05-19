Gli spazi esterni dell’ospedale Barone Lombardo di Canicattì sono infestati da erbacce. La denuncia arriva da alcuni nostri lettori che hanno inviato in redazione anche un video per documentare quanto si verifica all’interno della struttura sanitaria cittadina. Occorrerebbe un intervento immediato di pulizia anche perchè in vista della stagione estiva si potrebbero verificare incendi e provocare danni abbastanza gravi. Da parte nostra giriamo la segnalazione a chi di competenza: direzione sanitaria ospedale, Asp di Agrigento affinché questa situazione possa essere risolta nel più breve tempo possibile, in primis per ridare decoro ai luoghi ed evitare che possa accadere qualcosa di spiacevole.