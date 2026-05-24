Il giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Matteo Rametta, ha condannato a tre anni e sei mesi (pena sospesa) un 44enne per i reati di omicidio stradale e lesioni personali colpose. Si chiude così il processo di primo grado sull’incidente che costò la vita al cinquantenne deceduto il 16 agosto 2021 in contrada Maddalusa.

L’imputato, difeso dall’avvocato Rosa Salvago, era alla guida di un Piaggio Liberty con cui si andò a schiantare contro un SH su cui si trovavano il 50enne e il genero. Per il primo non c’è stato niente da fare mentre il più giovane venne dimesso poco dopo. Il 44enne, secondo quanto emerso dagli esami, è risultato poi positivo all’alcol test. I familiari della vittima si sono costituiti parte civile, rappresentati dall’avvocato Pietro Mirotta. La procura di Agrigento aveva chiesto un anno di reclusione per l’imputato.