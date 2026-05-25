

Si delinea un confronto serrato e tutto da giocare per la conquista del Comune di Agrigento. Michele Sodano, candidato del campo progressista e riformista, esce in testa dalle urne con il 39,06% dei voti, sostenuto da una coalizione composta da Partito Democratico, Controcorrente e Casa Riformista. Dino Alonge, espressione di una parte del centrodestra (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Mpa-Grande Sicilia e Udc), si attesta al 34,53%.

Nonostante il vantaggio di oltre quattro punti e mezzo percentuali, Sodano non ha raggiunto la soglia del 50%+1 necessaria per chiudere la partita al primo turno. Si andrà quindi al ballottaggio di domenica 7 e lunedì 8 giugno, dove ogni voto e ogni alleanza potranno fare la differenza.

Analisi del voto

Il risultato premia la capacità di Sodano di aggregare un fronte relativamente ampio del centrosinistra e di alcune liste civiche, confermando una buona tenuta del campo progressista in città. Tuttavia, la frammentazione del centrodestra ha penalizzato Alonge, che pur ottenendo un risultato dignitoso non è riuscito a compattare tutto l’elettorato moderato e conservatore.

Il dato più significativo è l’alta quota di astensionismo e il peso delle liste civiche non coalizzate, che potrebbero rivelarsi decisive al secondo turno. Entrambi i candidati dovranno ora lavorare intensamente per conquistare il voto di chi non ha scelto né l’uno né l’altro al primo turno.

Le sfide del ballottaggio

Michele Sodano dovrà allargare il proprio consenso verso il centro e convincere quell’elettorato moderato che guarda con sospetto a una possibile vittoria del centrosinistra. L’obiettivo sarà presentarsi come candidato di “buona amministrazione” e di cambiamento concreto.

Dino Alonge punterà invece a ricompattare tutto il centrodestra, cercando di attirare anche quei voti che al primo turno sono andati a liste esterne o che hanno scelto l’astensione. Dovrà insistere sul tema della sicurezza, dell’efficienza amministrativa e del rilancio economico della città.

Agrigento si prepara dunque a cinque settimane di campagna elettorale molto intensa. Il ballottaggio del 7-8 giugno non sarà solo una sfida tra due candidati, ma una vera e propria resa dei conti tra due visioni diverse di sviluppo per il capoluogo.