Cara Sindaca,

permettimi di congratularmi per la tua elezione!

Essere eletto sindaco è un grande onore ed una responsabilità di significativa importanza.

Sono certo che farai un lavoro straordinario per il nostro comune.

La tua guida sarà fondamentale per il progresso del nostro territorio e ti auguro di affrontare questa sfida con entusiasmo, determinazione e anche con un pizzico di leggerezza.

Adesso sei al servizio dei cittadini, e il tuo impegno mira a migliorare la qualità della vita di tutti.

Sarei felice di incontrati e di ribadirti il mio sostegno per il bene della nostra comunità ed in questo contesto sono le aspettative di chi ti ha votato.

Sicuro che con le tue capacità umane e professionali farai la differenza.

Ti invio i miei migliori auguri per un mandato di successo.

Ricorda infine che la tua schiacciante vittoria ti investe ulteriormente di una grande responsabilità.

Piero Ragusa