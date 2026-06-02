I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno deferito alla Procura della Repubblica un 44enne catanese, per il reato di “furto aggravato”, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

Le indagini, scaturite a seguito della denuncia presentata da un 46enne catanese, vittima del furto di alcuni oggetti che aveva a bordo della propria autovettura parcheggiata in cortile Gammazita, hanno permesso di identificare il responsabile. Il giovane non appena si è accorto dell’ammanco sulla sua utilitaria ha denunciato immediatamente il fatto facendo scattare le indagini, svolte anche mediante l’acquisizione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza presente in zona.

Gli investigatori hanno subito riconosciuto l’uomo immortalato dalle telecamere per un 44enne, pluripregiudicato catanese per reati contro il patrimonio. Dalla visione dei filmati, infatti, e dal confronto con le fotografie segnaletiche è emersa una piena coincidenza che ha consentito di identificarlo con certezza. Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, il 44enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.