“Sciacca merita di tornare a valorizzare uno dei suoi patrimoni più importanti”. Lo ha detto il Presidente della Regione renato Schifani in visita alle terme, la struttura chiuda da tempo e che adesso la regione si prepara a rilanciare grazie ad investimenti pubblici de ad un bando di gara che ha visto, la scorsa settimana, la scelta di un operatore la cui offerta di gestione è adesso la vaglio di una apposita commissione.

Schifani sui social parla del progetto Terme

“Ho visitato le Terme, una realtà che per troppo tempo è rimasta chiusa, ma sulla quale il governo ha lavorato con determinazione per avviare il percorso di rilancio e riapertura per cui è già stato individuato un operatore qualificato”.

“È stato anche un momento prezioso per incontrare cittadini, operatori e famiglie, ascoltare le loro aspettative e confrontarmi direttamente con chi vive questo territorio ogni giorno. Il dialogo con le comunità è fondamentale per costruire scelte concrete e condivise”.

Le Terme di Saturnia il soggetto individuato

L’operatore economico individuato per il rilancio delle Terme di Sciacca, in provincia di Agrigento è Rti Terme di Saturnia S.p.A. L’offerta presentata è attualmente sottoposta alla procedura di valutazione: lo stabilisce il decreto firmato dal dirigente generale del dipartimento Attività produttive, Dario Cartabellotta, in ordine all’avviso pubblico esplorativo per la ricerca di operatori economici interessati alla presentazione di proposte di partenariato pubblico privato per la progettazione, esecuzione dei lavori e gestione del complesso termale di Sciacca, insieme alla relativa concessione mineraria.

La nomina di una commissione di valutatori esperti

Chiusa, dunque, la fase della individuazione delle proposte adesso si passa è passati alla fase successiva, ovvero la nomina della Commissione per le valutazioni e gli adempimenti.

La Regione ci mette 50 milioni poi tutto viaggia in regime di “Finanza di progetto”

La formula adottata dall’amministrazione regionale è quella della finanza di progetto e prevede, oltre alla gestione dell’intero complesso, anche la concessione e la progettazione insieme all’esecuzione dei lavori.