Saranno sostituiti martedì prossimo 9 giugno i cinque consiglieri comunali di Canicattì che nei giorni scorsi si sono dimessi per protestare nei confronti dell’amministrazione in carica guidata dal sindaco Vincenzo Corbo. Per quella data il presidente Domenico Licata ha convocato la riunione dell’assemblea cittadina che servirà alla surroga ed al successivo giuramento dei cinque consiglieri che andranno a sostituire i dimissionari. Si tratta di Antonio Giardina e Umberto Palermo e Chiara Giardina della lista “Soprattutto Canicattì” che prenderanno il posto rispettivamente di Angelo Cuva, Calogero Muratore e Giangaspare DiFazio. Di Giuseppe Milioti che diventerà consigliere comunale per la lista civica Onda dell’ex deputato regionale Carmelo Pullara al posto del dimissionario Gianluca Cilia ed infine Antonio Inglima della lista civica “Canicattì in Movimento” che prenderà il posto di Fabio Falcone. Al momento certi di accettare l’incarico sono: Giuseppe Milioti, Chiara Giardina ed Antonio Inglima. Non ci sarà l’ex assessore ai servizi sociali della giunta guidata da Ettore Di Ventura, Antonio Giardina che ha fatto sapere di volere rinunciare. Quindi l’elenco scorrerà ulteriormente. Non si conosce la posizione dell’altro ex assessore della giunta Di Ventura Umberto Palermo il quale da noi contattato ha ritenuto opportuno non fornire alcuna risposta. A Canicattì manca ormai meno di un anno alle prossime elezioni amministrative che si terranno nel maggio del 2027 per scadenza naturale del mandato. I cittadini la prossima primavera torneranno alle urne per eleggere il nuovo sindaco ed i nuovi rappresentanti del consiglio comunale.