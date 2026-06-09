Si fa sempre più critica la situazione presso il Consorzio di Bonifica 3 Agrigento. A seguito dell’assemblea tenutasi presso la sede periferica di Ribera, i lavoratori e le organizzazioni sindacali hanno ufficialmente proclamato lo stato di agitazione.

“Persistono gravi ritardi nell’erogazione degli stipendi, con rassicurazioni ritenute finora insufficienti e prive di una strategia concreta. Nonostante le difficoltà, il personale ha garantito per oltre due anni servizi essenziali, arrivando in diversi casi ad anticipare di tasca propria le spese per carburante e manutenzione dei mezzi. Per tutelare la propria dignità lavorativa, i dipendenti hanno annunciato l’interruzione di ogni disponibilità a svolgere lavoro straordinario e doppie turnazioni, incluse quelle cruciali per la distribuzione irrigua”, scrivono le sigle sindacali che chiedono un intervento immediato del Governo regionale e la convocazione urgente di un tavolo di confronto con l’Assessore all’Agricoltura, allo Sviluppo Rurale e alla Pesca Mediterranea per definire soluzioni strutturali.

“In assenza di risposte, è prevista per il prossimo 25 giugno un’autoconvocazione di una delegazione di lavoratori e rappresentanti sindacali presso la sede dell’Assessorato regionale a Palermo, restando aperta anche l’ipotesi di una giornata di sciopero”, concludono nella nota.