Il Movimento Nuova Canicatti aderisce alla manifestazione cittadina promossa dal comitato apartitico ” Acqua Bene Comune ” fissata per la mattinata di sabato 13 giugno.

Aderiamo, dichiarano Rosario Racalbuto, Pietro Narbone, Salvatore Vasapolli e Graziella Bonetti affinchè il problema idrico venga affrontato e risolto definitivamente.

L’acqua, continuano i portavoce del movimento, è un bene essenziale e per questo va assicurato alla cittadinanza un approvvigionamento idrico che rispetti turni regolari e si avvicini al quoziente idrico in attesa dei necessari ed ormai improcrastinabili finanziamenti per il rifacimento della rete idrica.