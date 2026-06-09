Il Movimento Nuova Canicatti aderisce alla manifestazione cittadina promossa dal comitato apartitico ” Acqua Bene Comune ” fissata per la mattinata di sabato 13 giugno.
Aderiamo, dichiarano Rosario Racalbuto, Pietro Narbone, Salvatore Vasapolli e Graziella Bonetti affinchè il problema idrico venga affrontato e risolto definitivamente.
L’acqua, continuano i portavoce del movimento, è un bene essenziale e per questo va assicurato alla cittadinanza un approvvigionamento idrico che rispetti turni regolari e si avvicini al quoziente idrico in attesa dei necessari ed ormai improcrastinabili finanziamenti per il rifacimento della rete idrica.
Il Movimento Nuova Canicatti aderisce alla manifestazione Acqua Bene Comune
Il Movimento Nuova Canicatti aderisce alla manifestazione cittadina promossa dal comitato apartitico ” Acqua Bene Comune ” fissata per la mattinata di sabato 13 giugno.