La Comunita’ cattolica di Campobello di Licata celebra, venerdì 12 giugno, la solennita’ del Sacro Cuore di Gesu’.
Nella Chiesa della Beata Maria Vergine Immacolata, con inizio alle ore 18, l’arciprete padre Giuseppe Costanza celebrera’ la Santa Messa.Seguira’ l’Adorazione eucaristica.
Nella Chiesa Gesu’ e Maria, la Santa Messa sara’ celebrata alle ore 10. Sara’ officiata da don Marco Damanti. Seguira’ l’Adorazione eucaristica (per tutta la giornata). Alle ore 12, l’0ra media.
Alle ore 15, la “”Coroncina della Divina Misericordia””.Alle 17, la recita del Santo Rosario. A seguire, i Vespri solenni e la Benedizione.
Giovanni Blanda
Campobello di Licata, la solennita’ del Sacro Cuore di Gesu’
La Comunita’ cattolica di Campobello di Licata celebra, venerdì 12 giugno, la solennita’ del Sacro Cuore di Gesu’.