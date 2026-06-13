Arrivano altre risorse per riparare i danni del ciclone Harry e stavolta riguardano una specifica categoria produttiva, quella dei pescatori.

Un milione di euro dal fondo di solidarietà per specifici interventi

La Regione Siciliana destina un altro milione di euro del Fondo di solidarietà della pesca e dell’acquacoltura a favore delle imprese per i danni causati dal ciclone Harry di gennaio. I contributi sono destinati, nello specifico, alla riparazione dei danni causati ai luoghi di sbarco e vendita, inclusi i mercati ittici, gestiti dai consorzi. L’avviso è stato pubblicato oggi dal dipartimento della Pesca mediterranea.

Sammartino: “Un intervento per salvaguardare il settore ittico”

“Si tratta di un aiuto concreto per il settore ittico, che consentirà alle imprese di superare le difficoltà derivanti dal ciclone e di riprendersi, il più rapidamente possibile, dalle perdite economiche”, commenta l’assessore all’Agricoltura, allo sviluppo rurale e alla pesca, Luca Sammartino.

Gli interventi nei luoghi di sbarco e di vendita del pescato

I contributi permetteranno di porre rimedio alle ricadute dei danni riportati nei luoghi di sbarco e di vendita del pescato per le marinerie locali, colpite nel loro naturale canale di commercializzazione con pesanti conseguenze per i redditi delle imprese.

A chi è riservato il sostegno e come richiederlo

Il sostegno è riservato esclusivamente ai consorzi tra imprese di pesca e non può superare i 300 mila euro per ciascun beneficiario. Sono considerate ammissibili le spese relative a interventi di ripristino degli immobili, incluso l’acquisto di arredi, macchinari e attrezzature, purché sia accertato il nesso di causalità fra l’evento calamitoso e i danni.