Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani considera di grande rilievo il dibattito istituzionale sviluppatosi attorno alla proposta di limitare l’accesso ai social network ai minori di sedici anni e ritiene condivisibile l’idea che nessun intervento normativo possa risultare realmente efficace senza una piena assunzione di responsabilità da parte delle piattaforme digitali.

La questione, tuttavia, interpella dimensioni ben più profonde della semplice regolamentazione tecnologica. Essa riguarda il modo in cui le nuove generazioni costruiscono la propria identità, apprendono a interpretare la realtà e maturano il senso della partecipazione democratica.

Il recente Digital News Report dell’Università di Oxford certifica un passaggio storico: i social media sono divenuti la principale fonte di informazione per la maggior parte della popolazione mondiale, superando i media tradizionali. Questo dato non fotografa soltanto un cambiamento nelle abitudini di consumo delle notizie, ma testimonia una trasformazione dei processi attraverso cui si forma il pensiero collettivo.

L’ambiente digitale non costituisce più uno spazio separato dalla vita sociale: esso rappresenta oggi uno dei principali contesti educativi informali nei quali si modellano linguaggi, valori, emozioni, rappresentazioni del mondo e relazioni interpersonali. Proprio per questo motivo ogni riflessione sui social network non può limitarsi alla tutela dei minori come soggetti da proteggere, ma deve considerarli persone in formazione, chiamate a sviluppare progressivamente autonomia di giudizio e capacità critica.

L’accesso pressoché illimitato ai flussi informativi produce infatti un’apparente democratizzazione della conoscenza che, in assenza di adeguati strumenti interpretativi, rischia di tradursi nel suo opposto. L’eccesso di informazioni non genera automaticamente maggiore consapevolezza: può invece alimentare frammentazione cognitiva, polarizzazione delle opinioni, esposizione continua a contenuti emotivamente coinvolgenti ma scarsamente verificabili e progressiva difficoltà nel distinguere il sapere fondato dalla semplice viralità.

Il rischio educativo più significativo non consiste soltanto nella diffusione della disinformazione, ma nell’indebolimento delle condizioni che rendono possibile il pensiero riflessivo. Quando gli algoritmi anticipano preferenze, selezionano contenuti e costruiscono percorsi informativi personalizzati, il confronto con la pluralità delle idee tende progressivamente a restringersi. Si affievolisce così quella capacità di mettere in discussione le proprie convinzioni che costituisce il fondamento di ogni autentica esperienza democratica.

In tale prospettiva, un eventuale divieto può rappresentare uno strumento di tutela, ma non può essere considerato la soluzione del problema. Ogni norma produce effetti duraturi soltanto quando si innesta su una cultura della responsabilità condivisa. Diversamente, il rischio è quello di trasformare la regola in un ostacolo facilmente aggirabile, trasferendo sulle famiglie un compito che investe invece l’intera società.

Le piattaforme digitali devono assumere pienamente la responsabilità sociale che deriva dal loro ruolo. Esse non si limitano a ospitare contenuti: orientano la visibilità delle informazioni, influenzano la qualità del dibattito pubblico e intervengono concretamente nella formazione dell’immaginario collettivo. La trasparenza degli algoritmi, la tutela dei minori, il contrasto alla disinformazione, ai discorsi d’odio e alle forme di dipendenza digitale non possono essere considerati meri adempimenti tecnici, ma costituiscono condizioni essenziali per la tutela dei diritti fondamentali.

Parallelamente, la scuola è chiamata a ridefinire il proprio mandato educativo. Oggi educare significa accompagnare gli studenti a comprendere la complessità dell’ecosistema comunicativo contemporaneo, sviluppando competenze interpretative, senso critico, responsabilità etica e consapevolezza dei meccanismi che regolano la circolazione delle informazioni.

L’educazione civica assume pertanto una funzione strategica. Essa non può limitarsi all’apprendimento delle norme costituzionali, ma deve promuovere una cittadinanza digitale capace di coniugare libertà e responsabilità, diritti e doveri, innovazione tecnologica e dignità della persona. Il diritto all’informazione non coincide infatti con la semplice disponibilità di contenuti, bensì con la possibilità di accedere a informazioni attendibili, pluralistiche e contestualizzate, maturando gli strumenti necessari per esercitare una partecipazione democratica autentica.

In questo scenario diventa indispensabile rafforzare l’alleanza educativa tra scuola, famiglia, istituzioni, comunità scientifica e operatori dell’informazione. Nessun soggetto, da solo, è oggi in grado di affrontare le profonde trasformazioni generate dall’ambiente digitale. Solo una responsabilità educativa diffusa può evitare che la tecnologia diventi fattore di disuguaglianza culturale anziché opportunità di emancipazione.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani rinnova pertanto la richiesta di consolidare nei curricoli scolastici percorsi strutturali di educazione ai media, cittadinanza digitale, etica dell’intelligenza artificiale, verifica delle fonti e tutela dei diritti umani nello spazio digitale.

La qualità della democrazia del futuro dipenderà sempre meno dalla quantità delle informazioni disponibili e sempre più dalla capacità dei cittadini di interpretarle criticamente. Per questa ragione la vera sfida educativa non consiste nel limitare l’accesso alle tecnologie, ma nel formare coscienze libere, responsabili e capaci di abitare la complessità senza rinunciare al valore della verità, del dialogo e della dignità della persona.