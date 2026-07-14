Si sono conclusi da poco i Campionati Nazionali di Danza Sportiva organizzati dalla FIDESM a Rimini, una grande kermesse dedicata a tutte le discipline della danza che ha visto migliaia di atleti, di ogni età e categoria, sfidarsi in giorni di intense competizioni. La Sicilia si conferma protagonista assoluta nel panorama nazionale, distinguendosi in particolare nel settore delle danze caraibiche. A fare la parte del leone è stata la squadra dell’Aqui Se Baila Academy, realtà che opera in provincia di Catania sotto la guida dei direttori artistici e coreografi Vito Lanza e Desirée Di Stefano, già campioni del mondo e alla guida della scuola da oltre dieci anni.

Tra i risultati di maggior rilievo spicca quello della coppia formata da Francesco Albano e Concetta Falanga. Una scommessa vinta dai loro maestri: la coppia, nata soltanto nel settembre scorso, è riuscita in appena un anno di intenso lavoro, sacrifici e allenamenti a conquistare il titolo di Campioni Nazionali nella categoria 35/44 Classe B tra tanti atleti in gara , ottenendo così la promozione in Classe A per la prossima stagione sportiva. Le difficoltà legate agli allenamenti, i sacrifici personali e la distanza non hanno impedito a questa coppia emergente di affermarsi nel panorama nazionale, dimostrando grande determinazione e talento. Ai successi ottenuti in coppia si aggiungono importanti risultati individuali: Francesco Albano ha conquistato anche il titolo di Campione Nazionale di Salsa Shine, portandosi nella classe successiva. Oltre a loro, sono stati numerosi i giovani talenti dell’Aqui Se Baila Academy a distinguersi durante la manifestazione, conquistando titoli, podi e prestigiosi piazzamenti. I risultati ottenuti dai giovani atleti confermano l’elevato livello tecnico della squadra e il grande lavoro svolto quotidianamente dai maestri e dall’intero staff, che continua a formare ballerini capaci di competere con successo ai massimi livelli nazionali. Un traguardo prestigioso che premia il lavoro degli atleti, dei tecnici e dell’intera Aqui Se Baila Academy, confermando ancora una volta l’eccellenza della danza sportiva siciliana e il ruolo di primo piano della regione nel panorama nazionale delle danze caraibiche.