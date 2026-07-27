La Camera di Commercio di Agrigento richiama l’attenzione delle imprese della provincia sul nuovo bando promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con Unioncamere, che mette a disposizione 7,5 milioni di euro per sostenere l’adozione della certificazione UNI/PdR 192:2026, dedicata alla conciliazione tra vita familiare e lavoro. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle politiche nazionali per la famiglia e la parità di genere e punta ad accompagnare mille imprese italiane in un percorso volto a migliorare il benessere dei lavoratori, favorire una migliore organizzazione aziendale e rafforzare la competitività del sistema produttivo. Le imprese potranno beneficiare gratuitamente di servizi di assistenza tecnica e di contributi per conseguire la certificazione, con agevolazioni che possono arrivare fino a 12 mila euro. Le domande dovranno essere presentate, attraverso la piattaforma Restart di InfoCamere, a partire dalle ore 10 del 21 settembre 2026.

«Questo bando rappresenta un’opportunità concreta per le imprese del nostro territorio – afferma il segretario generale della Camera di Commercio di Agrigento, Gianfranco Latino – perché consente di investire in un modello organizzativo moderno, capace di coniugare produttività e qualità della vita dei lavoratori. Oggi il benessere organizzativo non è soltanto un valore sociale, ma un fattore strategico di crescita. Le imprese che adottano politiche di conciliazione registrano migliori risultati in termini di innovazione, produttività e capacità di attrarre competenze. Invitiamo pertanto le aziende agrigentine a cogliere questa occasione, che rappresenta anche un importante investimento sul futuro del nostro sistema economico».

“La Camera di Commercio di Agrigento – aggiunge il Commissario straordinario Giuseppe Termine – conferma il proprio impegno nell’accompagnare le imprese nella conoscenza degli strumenti di sostegno alla competitività, favorendo la diffusione di misure che incentivano l’innovazione, la sostenibilità e la valorizzazione del capitale umano’. Per informazioni sul bando e sulle modalità di partecipazione è possibile consultare la documentazione disponibile presso il sito di Unioncamere e rivolgersi agli uffici della Camera di Commercio di Agrigento.