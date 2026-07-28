Una Fiat Punto con targa belga risultata rubata è stata rinvenuta dalla polizia nelle campagne alla periferia di Canicattì. Il mezzo era nascosto in contrada “Pidocchio” all’interno di una abitazione privata. La proprietaria della vettura risulta al momento irreperibile. La Punto quindi è stata affidata in custodia giudiziaria
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