Un operaio 45enne di Palma di Montechiaro è finito in ospedale dopo essere stato aggredito con un bastone e colpito ripetutamente alla testa. L’uomo è stato trasportato al Pronto soccorso dove i medici gli hanno diagnosticato un trauma cranico ma non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo quanto emerso, il quarantacinquenne sarebbe stato picchiato da un conoscente mentre percorreva un tratto di strada a piedi. L’aggressore è arrivato a bordo della sua auto per poi scagliarsi contro l’operaio con un bastone. L’oggetto, abbandonato a terra, è stato recuperato dai carabinieri mentre dell’uomo ancora nessuna traccia. La vittima, almeno per il momento, non avrebbe fornito ulteriori dettagli utili all’identificazione. In ogni caso bisognerà sporgere querela di parte, per l’ipotesi di lesioni, per procedere.