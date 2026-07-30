Il Cinema Teatro Odeon di Canicattì riapre le porte al pubblico.

Dopo oltre un decennio, lo storico centro della cultura è pronto ad accogliere nuovi spettatori da ogni parte della Sicilia.

Stilato un ricco cartellone di iniziative. Alcune sono state illustrate dalla direttrice generale Lidia Lo Brutto e dal direttore artistico Francesco Bellia, nel corso di una conferenza che si è svolta nella sala convegni della Banca San Francesco, in via Giudice Antonino Saetta.

Numerosi i presenti.

Le interviste.

