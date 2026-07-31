“Oggi ho verificato che la dotazione idrica garantita da AICA, così come richiesto, è pari a 26,2 litri al secondo. Con questa disponibilità sarà possibile assicurare, allo stato attuale, una distribuzione dell’acqua con turni di una volta a settimana. Desidero inoltre rassicurarvi che gli autobottisti convenzionati con AICA stanno operando regolarmente attraverso il punto di approvvigionamento di Viale Lauricella, garantendo un importante servizio di supporto alla popolazione. Per affrontare l’emergenza con la massima organizzazione, abbiamo attivato il COC – Centro Operativo Comunale, al secondo piano del municipio. Il Centro coordina tutte le attività necessarie per soddisfare le richieste di approvvigionamento idrico attraverso le autobotti comunali”. Queste le dichiarazione del sindaco di Ravanusa Salvatore Pitrola informando la popolazione sulle azioni messe in campo per venir meno la crisi idrica.

Questa mattina è stata consegnata la prima di cinque vasche in cemento armato, un intervento che si è reso indispensabile per proteggere la pompa del pozzo di Cianciaramito e consentire l’accumulo dell’acqua nelle cisterne. “Da queste vasche, commenta il sindaco Pitrola, per caduta, l’acqua sarà distribuita, grazie al prezioso e gratuito supporto del servizio di volontariato civile a titolo gratuito, per usi non potabili, contribuendo così ad alleviare le difficoltà di questo periodo. Tengo a precisare con fermezza, per evitare inutili allarmismi, che l’acqua del pozzo di Cianciaramito non è affatto terminata. È stato semplicemente necessario completare le opere di accumulo per salvaguardare il corretto funzionamento dell’impianto e garantirne l’efficienza anche nel medio periodo. Comprendo perfettamente i disagi che ciascuna famiglia sta affrontando. Per questo motivo continuerò a seguire personalmente l’evolversi della situazione, confrontandomi quotidianamente con le forze dell’ordine con ATI, ASP e con tutti gli enti coinvolti, affinché vengano, ognuno per la propria competenza, adottate tutte le soluzioni possibili per limitare i disagi e tutelare la nostra comunità. Vi assicuro che il mio impegno, conclude il primo cittadino, così come quello di tutta l’Amministrazione comunale, sarà costante fino al superamento di questa emergenza. Continuerò ad aggiornarvi con tempestività e con la massima trasparenza su ogni sviluppo.”