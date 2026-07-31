Hanno rubato cavi elettrici e telefonici in rame, per circa 1.000 metri all’interno di una galleria lungo la tratta ferroviaria Ravanusa – Campobello di Licata, gestita dalle Ferrovie dello Stato, rischiando di provocare gravi conseguenze. Il furto è stato compiuto , nei giorni scorsi, e il responsabile tecnico delle Ferrovie ha presentato denuncia, a carico di ignoti, ai carabinieri. I militari dell’Arma hanno immediatamente avviato le indagini. L’ammontare del danno è stato quantificato in circa 10.000 euro.
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Ferrovia Ravanusa- Campobello, rubati da una galleria cavi di rame
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