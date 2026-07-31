

Campobello di Licata, 1 agosto 2026 – Un nuovo appuntamento con la cultura e con l’incontro è in programma sabato 1 agosto, alle ore 18:30, presso la Saletta Minerva di via Marconi 1 a Campobello di Licata, nell’ambito della XXII edizione de “La Via del Mare – Incontro con”, ideata e presentata da Silvia Lotti.

Il titolo scelto per l’appuntamento è “Mettersi in gioco nel solleone”, un tema che diventa il filo conduttore di un pomeriggio ricco di contributi e linguaggi differenti, nel quale scienza, letteratura, arte, teatro e relazioni umane dialogheranno tra loro.

Diversi gli interventi previsti. Gaetano Rappo parlerà di Ernesto Burgio e l’epigenetica, mentre Emanuela Davì affronterà il tema delle emozioni e delle relazioni umane. Spazio alla letteratura e al teatro classico con Tanina Farruggio, che proporrà un approfondimento su “Le troiane” e “Ifigenia in Aulide” di Euripide.

La scienza entrerà nella quotidianità con l’intervento di Carmela Burgio, dedicato a “La chimica nel quotidiano”, mentre Giuseppe Costanza proporrà un intervento dal titolo “La Nubia dislocata”.

Non mancherà lo spazio dedicato ai libri. Silvia Lotti presenterà il volume “Come te come sei come mai”, un’opera che riunisce testo, disegni e grafica, con l’intervento dell’editore Antonio Liotta di Medinova.

L’appuntamento coinciderà inoltre con l’ultimo giorno della mostra che presenta opere di Calogero Alaimo, Giuseppe Costanza, Salvina Di Natale, Laura Giglia, Angelo Monachello e Giovanna Termini.

La dimensione partecipativa sarà protagonista anche del momento “Giochiamo insieme”, dedicato al Cadavre Exquis, il gioco con disegni e parole ideato dai surrealisti nel 1925.

A chiudere l’incontro, in pieno spirito conviviale, una nota gastronomica e scherzosa con “crostatini alla Silvio, Carmela farina di ceci, ibridi di Tanina e cin cin!”

Un appuntamento che si propone ancora una volta di creare connessioni tra persone, idee e forme diverse di espressione, nel segno di quella cultura dell’incontro che caratterizza la rassegna.

Appuntamento sabato 1 agosto 2026, alle ore 18:30, presso la Saletta Minerva, in via Marconi 1, a Campobello di Licata.

Buona estate… e arrivederci a settembre!