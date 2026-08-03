“Caro don Calogero, a seguito della nota ufficiale diffusa dall’Arcidiocesi di Agrigento, con cui vengono rese note le nuove nomine per la nostra comunità diocesana, desidero rivolgerLe un pensiero a nome mio personale, dell’Amministrazione Comunale e dell’intera città di Canicattì”. Sono queste le parole del sindaco Vincenzo Corbo. “Il Suo prezioso percorso di servizio, -aggiunge- svolto con dedizione sia come Parroco della Parrocchia Maria Ausiliatrice sia nel ruolo di Vicario Foraneo, ha lasciato un segno nel tessuto sociale e spirituale della nostra città. In questi anni, don Calogero, Lei non è stato soltanto una guida per la comunità parrocchiale e per la Forania, ma anche un punto di riferimento costante, equilibrato per l’Amministrazione Comunale. Ricordiamo i tanti momenti di collaborazione vissuti insieme. Mentre si apre per Lei un nuovo capitolo del ministero pastorale, Le formuliamo i più calorosi auguri per il prosieguo del Suo cammino. Siamo certi che saprà portare ovunque lo stesso entusiasmo e la stessa generosità con cui ha servito Canicattì. La nostra città – conclude Vincenzo Corbo- Le è riconoscente”.