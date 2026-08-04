È ufficiale: prende vita a Delia l’Associazione Culturale Musicale “Amici della Musica”, una realtà fondata da un gruppo di sette giovani del posto — Giuseppe Emanuel Stagno, Giuseppe Strazzeri, Stefano Parisi, Michela Pia La Magra, Antonino Longo, Alessia La Magra e Oleg Gallo — pronti a portare energia e rinnovamento nel territorio.

La banda si propone come una realtà aperta a tutti, senza alcuna distinzione e con la precisa volontà di non lasciare mai indietro nessuno, rendendo la musica uno strumento di aggregazione per l’intera comunità.

Sebbene l’ufficialità sia arrivata oggi, il gruppo musicale ha mosso i primi passi nel periodo natalizio con l’iniziativa “Sotto il cielo di Natale”, per poi proseguire con l’accompagnamento musicale della Domenica delle Palme e la successiva festa in onore di San Giuseppe Lavoratore il primo Maggio al Borgo Santa Rita, riscuotendo sempre un grande apprezzamento da parte del pubblico.

La squadra ha già definito al suo interno i ruoli e le cariche ufficiali:

Antonino Longo: Maestro e Consigliere,

Giuseppe Emanuel Stagno: Presidente e Archivista

Giuseppe Strazzeri: Vicepresidente

Alessia La Magra: Capobanda e Consigliere

Michela Pia La Magra: Segretario

Stefano Parisi: Tesoriere

Oleg Gallo: Consigliere

L’obiettivo primario dei giovani fondatori è rappresentare un reale valore aggiunto per Delia, offrendo al paese un’atmosfera nuova e fresca.

«Siamo un gruppo di amici prima di tutto, ed è da qui che nasce il nostro nome», spiegano i fondatori. «Siamo giovani e abbiamo una gran voglia di fare. Il calore ricevuto nelle nostre prime uscite ci conferma che siamo sulla strada giusta e ci ha spinto a dare ancora di più. Vogliamo creare un ambiente aperto dove chiunque possa sentirsi accolto, perché la Musica è di tutti.»

Con la nascita dell’Associazione Culturale Musicale “Amici della Musica”, da oggi Delia acquista una risorsa preziosa.