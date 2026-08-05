La Cisl Fp Sicilia esprime soddisfazione per la deroga approvata nell’ambito del Ddl stralcio, che consentirà alla Seus Scpa di avviare nuove assunzioni indispensabili per potenziare il sistema regionale dell’emergenza-urgenza. Una deroga fortemente sostenuta dallo stesso sindacato, come sottolineano il segretario generale Daniele Passanisi e il segretario regionale Marco Corrao.

Si tratta di un risultato di particolare rilievo, frutto della serrata attività sindacale della Cisl Fp Sicilia e del costante dialogo avviato con le istituzioni regionali, che permette finalmente di superare il blocco del turnover e di programmare il rafforzamento degli organici. Il sindacato ha già inviato una nota ufficiale all’assessore regionale alla Salute, Marcello Caruso, e al presidente del cda della Seus, Riccardo Castro, chiedendo l’apertura di un tavolo di confronto urgente e strutturato capace di delineare le modalità con cui saranno gestite le prossime procedure di reclutamento.

«Lo sblocco delle assunzioni – dichiarano Passanisi e Corrao – rappresenta un passaggio decisivo non solo per garantire stabilità e continuità a un servizio essenziale come il 118, ma anche per assicurare il pieno avvio e il corretto funzionamento della nuova rete territoriale di prossimità della Sicilia, pilastro della riorganizzazione del sistema sanitario regionale».

Vista la loro valenza strategica, le nuove assunzioni dovranno avvenire esclusivamente tramite selezioni pubbliche, fondate su equità, trasparenza, imparzialità e merito: solo così si garantiscono pari opportunità di accesso, si valorizzano le competenze professionali e si rafforza la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Un percorso che la Cisl Fp Sicilia ritiene imprescindibile, anche alla luce delle criticità emerse di recente nel reperimento di personale tramite agenzie di somministrazione.

«Servono procedure di reclutamento rigorose e trasparenti – affermano Passanisi e Corrao – che assicurino oggettività, sostenibilità e pieno rispetto della normativa e della contrattazione collettiva, tutelando al tempo stesso i diritti del personale già in servizio. Seus deve dotarsi di regole certe e condivise, per gestire con efficacia le nuove risorse e consolidare l’organizzazione aziendale». Per questo la Cisl Fp Sicilia ribadisce con forza di analizzare da subito la pianta organica, definire il reale fabbisogno di personale e programmare il rafforzamento degli organici. Ritiene inoltre prioritario un nuovo regolamento sulla mobilità interna, che distribuisca il personale tra le postazioni operative secondo criteri oggettivi e coerenti con le esigenze dei singoli territori.

La federazione propone infine una conferenza di servizi tra istituzioni, azienda e parti sociali, per accompagnare il processo di integrazione del sistema dell’emergenza-urgenza nel più ampio disegno di riorganizzazione del Servizio sanitario regionale.

«Lo sblocco delle assunzioni è un risultato importante, frutto di un intenso lavoro sindacale – concludono Passanisi e Corrao –. Ora però serve il passo successivo: procedure pubbliche adeguate, regole condivise e un dialogo permanente con le parti sociali, così da assicurare ai cittadini siciliani servizi sempre più efficienti, tempestivi e concreti».