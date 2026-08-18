Si conclude nel modo più tragico la ricerca di Luigia Narbone. La donna di 69 anni, scomparsa il 13 agosto, è stata trovata morta questa mattina. Il cadavere è stato rinvenuto nei pressi della linea ferroviaria, a monte di via Cilea. La salma era in avanzato stato di decomposizione.

La 69enne si era allontanata a piedi dalla propria abitazione senza fare ritorno, facendo scattare l’allarme dei familiari. Le ricerche, protrattesi per cinque giorni, si erano progressivamente estese anche alle zone comprese tra Canicattì, Racalmuto e Milena.

Alle operazioni hanno partecipato Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili Urbani, Vigili del Fuoco e Protezione Civile. È stato impiegato anche un elicottero dell’Arma, che ha effettuato diversi sorvoli sulle aree urbane e nelle campagne. Durante i giorni di ricerca erano arrivate numerose segnalazioni di possibili avvistamenti, tutte esaminate. Anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza erano state acquisite e analizzate: la donna era stata ripresa mentre camminava in viale Carlo Alberto.

La causa della morte è ancora da accertare, ma l’ipotesi principale resta quella del malore. Sul posto è intervenuto il medico legale per una prima ispezione cadaverica. Le indagini sono affidate ai Carabinieri. È stato avvisato anche il pm di turno, che dovrà decidere se disporre o meno l’autopsia.