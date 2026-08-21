A pochi giorni dall’attesa manifestazione La Rietina”‘ (sfilata di carretti siciliani, trainati da cavalli), a Campobello di Licata, il 24 agosto, nell’ambito dei festeggiamenti in onore della Madonna dell’Aiuto.

Il Sindaco Vito Terrana:

“”A Campobello di Licata, la memoria della Sicilia torna protagonista con gli antichi mestieri e la Rietina, la storica sfilata dei carretti siciliani. Tra attrezzi di un tempo, artigianato, colori, musica e folklore, due appuntamenti che raccontano l’identità di una terra e tengono vive tradizioni da tramandare alle nuove generazioni””.

Giovanni Blanda